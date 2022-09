Marano, Fratelli d’Italia inaugura il comitato elettorale. Ma si parla anche di candidati sindaco: ecco le new entry

185 Visite

Sarà inaugurato domenica, alle ore 11,30, al corso Europa di Marano, il comitato elettorale della locale sezione di Fratelli d’Italia. Interverranno Michele Schiano, Giovanni Russo, Elena Scarlato, Sergio Rastrelli, Gabriella Peluso. Introduce Alessio Scoppa, presidente del comitato.

Da qualche giorno, sempre in riferimento al partito locale della Meloni, circolano insistenti rumors (più che insistenti e in gran parte veritieri) sui possibili candidati alla carica di sindaco per le elezioni amministrative del 2023. Nella rosa dei papabili figurano, tra gli altri, Teresa Giacco, ex consigliera, Alfonso Pezzella, dirigente provinciale, Emilio Martino, segretario della sezione. Qualcuno – come anticipato mesi fa – non dà per definitivamente tramontata ancora l’ipotesi Luigi De Biase, l’ex dirigente del Comune che però ha più volte fatto chiarezza sulla sua eventuale discesa in campo per il fronte moderato. C’è poi l’ipotesi Alessio Scoppa, l’imprenditore figlio del defunto Gianfranco, che avrebbe velleità di candidatura.













