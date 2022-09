Elezioni 2023, Renzi: “Letta fuori dal mondo, non si rende conto del suo dramma”. Meloni: “Pronta a governare”. Conte difende il Reddito di cittadinanza

94 Visite

Conte: “Congedo paternità uguale a maternità” “Non tollereremo più che a un colloquio di lavoro a una donna venga chiesto se ha figli o vuole farne. È una domanda incivile e ci dobbiamo ribellare. Allora: congedo di paternità parificato a quello della donna di modo che quando ci sia un progetto d una nuova vita la coppia possa viverlo insieme”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, oggi a Manfredonia per una tappa del tour elettorale “Dalla parte giusta” in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre.

“Noi riteniamo che ci siano tutte le condizioni per dare il diritto di voto anche ai 16enni. Tanti altri Paesi lo fanno”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, oggi a Manfredonia per una tappa del tour elettorale “Dalla parte giusta” in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre.

Conte: “Il Pd farà di Roma la pattumiera d’Italia” “La transizione ecologica non è uno slogan. Il Pd ha messo una norma sugli inceneritori che farà di Roma Capitale la pattumiera d’Italia con un mega inceneritore. Quello è il passato”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, oggi a Manfredonia per una tappa del tour elettorale “Dalla parte giusta” in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre

Conte: “Superbonus attaccato perché dà i soldi ai cittadini” “Il superbonus ha ricevuto attacchi feroci solo perché ci siamo inventati una misura che consente la rigenerazione urbana, il taglio delle bollette e il taglio delle emissioni. Ma il vero problema è che lì non mettiamo soldi a favore delle banche ma a favore dei cittadini e questo non lo possono accettare. Con un investimento di 28 miliardi, questa misura ha prodotto un valore complessivo economico per 128 miliardi”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, oggi a Manfredonia per una tappa del tour elettorale “Dalla parte giusta” in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre.

Conte: “Abolire reddito cittadinanza è vergogna” Vogliono togliere il reddito di cittadinanza. È una togliere un sistema di protezione sociale che hanno tutti i Paesi nel mondo occidentale. È una vergogna. Continueremo a lavorare per miglioralo perché è una riforma complessa. Secondo l’Istat, con questa misura abbiamo salvato dalla povertà un milione di cittadini, e ora che c’è il caro bollette e la prospettiva di una spirale recessiva ancora più dura, lo vogliono abolire. È una vergogna“. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, oggi a Manfredonia per una tappa del tour elettorale “Dalla parte giusta” in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre.

Tensioni a Cagliari per comizio Meloni, 4 denunce Momenti di tensione durante il comizio di Giorgia Meloni a Cagliari. In piazza del Carmine c’erano circa duemila sostenitori della leader di Fratelli d’Italia, ma anche un gruppo di contestatori. Il clima si è surriscaldato e c’è stato qualche parapiglia tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Gli agenti della Digos hanno già individuato quattro persone, che sono state accompagnate in Questura e saranno denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e turbativa del comizio elettorale. Ma la questione non è ancora chiusa perché proseguono le indagini per individuare altri manifestanti, che saranno accusati degli stessi reati.

Conte: “Via amici degli amici dei politici di turno” “Dobbiamo investire tanto e lavorare per migliorare la sanità e, dalla sanità pubblica, via gli amici degli amici dei politici di turno. Le aziende sanitarie vanno governate da chi ha competenze e professionalità. Dobbiamo fare una legge che spazza via i colori politici dalla sanità pubblica”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, oggi a Manfredonia per una tappa del tour elettorale “Dalla parte giusta” in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre.

“Questo è il momento della verità, è il momento in cui siete chiamati a decidere. Avete il potere, finora hanno parlato i Renzi e i Calenda, tutti gli specialisti del potere, ma ora non parlano più i commentatori tv ma voi. Il 25 settembre decidete voi, e io rispetterò la vostra decisione che è sacra, però pensateci bene perché dovete decidere da quale parte stare. Se state con noi, sappiate che starete con chi fa sacrifici dal mattino alla sera e si prende insulti per difendere i vostri interessi. E non basta una x, dovete gridarlo forte che state dalla parte giusta”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, oggi a Manfredonia per una tappa del tour elettorale “Dalla parte giusta” in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre.

Salvini insiste: “Blocco navale? No, bastano i decreti sicurezza” “Serve il blocco navale? No, basta reintrodurre i decreti sicurezza, il divieto di ingresso nelle acque territoriali, il sequestro delle navi pirata, le sanzioni, le espulsioni per chi non merita, e senza essere geni avevamo sostanzialmente azzerato gli sbarchi di immigrati clandestini, che invece in queste ore si stanno ripetendo a migliaia”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Controcorrente, su Rete4. “Nel programma del centrodestra – ha aggiunto – non c’è nessun blocco navale, non facciamo la battaglia navale con i sommergibili ci sono i decreti sicurezza. Rispettano le norme, salvano vite e garantiscono sicurezza”.

Perantoni (M5s): “Meloni contestata a Cagliari? Orgoglioso della mia gente” “Sono orgoglioso della mia gente: le contestazioni antifasciste a piazza del Carmine a Cagliari in occasione del comizio della leader di FdI Giorgia Meloni sono il segnale che i Sardi non tradiscono la memoria di Gramsci e Lussu. Un grande pezzo di Sardegna sa che la destra ha progetti anti-egalitari, che la leader di FdI rappresenta, e lo ricorderà il 25 settembre “. Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia, candidato alla Camera nel collegio di Sassari del Movimento Cinque Stelle. 1

