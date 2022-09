Napoli: Carabinieri arrestano pusher nel quartiere Mercato

92 Visite

I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Philp Rockson*, 49enne ghanese già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato l’uomo in via Ciccone nel quartiere Mercato e lo hanno perquisito.

Nelle tasche del 49enne 5 dosi di eroina pronte alla vendita. L’arrestato è rinchiuso nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

* NATO IN GHANA IL 15 GEN 1973













