Marano, un ricco programma di eventi apre il nuovo anno pastorale della parrocchia san Castrese

ll 1° settembre parte ufficialmente il nuovo Anno Pastorale della parrocchia san Castrese , il secondo del triennio dedicato alla Santissima Trinità in attesa dell’anno giubilare del 2025. Quest’anno è quindi dedicato al “Figlio” e il calendario degli eventi per celebrarne l’apertura è ricco di imperdibili appuntamenti per l’intera cittadinanza maranese.

Si comincia giovedì 1° settembre con la Memoria dello sbarco di San Castrese sulle rive del fiume Volturno. Alle ore 17.30 ci sarà la recita del Santo Rosario animato dalle Sentinelle Mariane, seguito alle 18.00 dalla Cerimonia dello sbarco. Alle ore 18.30 Sua Eccellenza Mons. Lucio Lemmo, vescovo ausiliare emerito della Chiesa di Napoli, presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica, alla fine della quale l’immagine del Santo sarà portata in processione nel circondario della Parrocchia (via Parrocchia, piazza Plebiscito, via XXIV Maggio, via IV novembre fino al Municipio e ritorno, via IV novembre, via Edificio Scolastico, via Annunziata, via Roma, piazza Plebiscito, via Parrocchia, via Ferrigno, via Malizia, via san Castrese, via Parrocchia).

Venerdì 2 settembre alle ore 21.00, la Comunità intera è invitata al Concerto di musica sacra contemporanea “E ti vengo a cercare”, con la straordinaria partecipazione di Don Marco Rapelli e Filippo Destrieri. Equipaggio sperimentale è il nome del duo musicale da loro costituito nell’aprile del 2005 ed è preso dal frammento di una canzone di Franco Battiato. Infatti don Marco Rapelli (sacerdote e insegnante della diocesi di Milano), voce solista, è un esperto conoscitore di Battiato e appassionato della sua musica, mentre Filippo Destrieri non solo è stato amico personale di Battiato, ma è stato, insieme a Giusto Pio

(violinista), suo collaboratore principale per circa 20 anni, dal 1979 al 1997, suonando magnificamente le tastiere in tutti i suoi dischi e concerti. L’evento si svolgerà in Parrocchia con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sempre nell’ambito dell’apertura dell’Anno Pastorale, il 7 e 8 settembre si vivrà un pellegrinaggio a Tricarico (MT) alla scoperta dei luoghi del mandato episcopale del venerabile Mons. Raffaello Delle Nocche, nativo maranese, guida spirituale per la comunità e punto di riferimento per la fede della città di Marano. Infine il 22 settembre, si terrà il consueto pellegrinaggio nella cittadina di Castel Volturno per commemorare l’approdo di San Castrese sulle rive del fiume Volturno. Per ricevere informazioni su entrambi i pellegrinaggi rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale. Tel. 081 742 0502













