Lavori in corso da settimane, tra Marano, Mugnano e Chiaiano è paralisi viabilità

Nonostante le scuole siano ancora chiuse, a Chiaiano, strada che collega la zona ospedaliera con i comuni a nord di Napoli, come Marano e Mugnano, è già paralisi. In Via Provinciale Santa Maria a Cubito, infatti, a causa di importanti lavori alla condotta del gas da portare ad un distributore della zona, la circolazione va puntualmente in tilt.

I veicoli provenienti dai comuni limitrofi: Marano, Mugnano, Calvizzano e Qualiano, diretti a Napoli e viceversa, da quando sono iniziati i lavori (luglio), volente o nolente, restano imbottigliati nel traffico per diverso tempo e con l’approssimarsi dell’apertura delle scuole, la situazione andrà peggiorando.

Il cantiere, lungo circa 400 metri, a causa del restringimento della corsia e dell’impianto semaforico, sta creando lunghe code di auto da Chiaiano a Marano e viceversa.

I disagi alla circolazione si verificano soprattutto nelle prime ore del mattino quando i pendolari si mettono in movimento da Marano verso la zona ospedaliera o verso la metropolitana di Chiaiano, dove il flusso veicolare è maggiore rispetto ai mezzi diretti in provincia.

A peggiorare le lunghe code, il semaforo del cantiere sistemato all’altezza del negozio di materiale elettrico di via Santa Maria a Cubito, dove la lanterna che proietta luce verde dura di meno rispetto ai veicoli provenienti dalla corsia opposta di marcia.

Vale a dire maggiori tempi di attesa per i veicoli diretti a Napoli e code più lunghe tra Marano e Mugnano.

Eppure per risolvere la questione basterebbe un po’ di buona volontà: utilizzare via Tirone a senso unico in direzione Napoli, oppure deviare il traffico diretto a Napoli su Mugnano verso Scampia o, meglio ancora, mettere due movieri negli orari di maggiore criticità, ovvero negli orari di punta di apertura e chiusura delle scuole e dei negozi. In ultima alternativa, restringere il marciapiede e ripristinare la viabilità allo stato iniziale.

I lavori, cominciati a luglio, secondo il cronoprogramma, non dovrebbero terminare prima di ottobre.

