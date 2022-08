Marano, il branco sbeffeggia una ragazza in strada. Scoppia una rissa, intervengono i militari dell’Esercito

1.044 Visite

Nel tardo pomeriggio di oggi, al corso Europa, nei pressi della piazzetta Libera, un gruppo di ragazzi, al passare di una ragazza un po’ cicciottella, ha iniziato a inveire contro di lei con epiteti e pernacchia. La ragazza, senza perdersi d’ animo, si è scagliata contro il gruppo. Ne è nata una rissa. Il quel momento transitava da quelle parti una camionetta dell’Esercito, verosimilmente a supporto dei carabinieri, per il controllo del territorio. L’ intervento dei militari metteva fine alla rissa e i giovani incivili venivano fatti allontanare dalla zona. La presenza dell’Esercito per le strade della città è senza dubbio un fatto di grande importanza per il ripristino della civile convivenza all’interno della collettività e veniva salutato con sguardi soddisfatti dai tanti cittadini che si erano radunati per l’accadimento. Molti ribadivamo la necessità di avere sul territorio di Marano delle pattuglie dei militari sempre a supporto dell’esiguo numero del personale di Polizia Locale e della Compagnia dei Carabinieri per la tutela del cittadino e il ripristino della legalità.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS