Marano, i pini “tagliuzzati” per farli morire. Naturalmente nessuno parla, nessuna sa, nessuno vede

E’ accaduto la scorsa notte a San Marco, una delle tante zone di Marano dimenticate da Dio e dal Comune, dove tutto è possibile: tre alberi, pini mediterranei, sono stati tagliati (intaccati come si dice in gergo) con l’evidente obiettivo di farli seccare. Sono sul marciapiede e a qualcuno, forse, davano fastidio. Naturalmente nessuno ha visto, non ci sono telecamere in zona e non ci sono controlli di sorta. La città è allo sbando totale, ma ormai da diversi anni.













