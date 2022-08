Gas, il prezzo schizza alle stelle. E’ allarme rosso in tutta Europa

71 Visite

In attesa della sospensione delle forniture per tre giorni da parte di Gazprom, mercoledì il prezzo dei contratti future sul gas con scadenza a novembre e dicembre ha superato alla borsa Ttf di Amsterdam i 300 euro a megawattora arrivando fino a 302,9. In chiusura la fiammata è rientrata e le quotazioni sono tornate a 292 euro: si tratta di circa 15 volte più della media stagionale quinquennale. L’emergenza energetica è ormai stabilmente in cima all’agenda dei leader europei. Il governo tedesco ha varato una legge per il razionamento energetico, che tra il resto limita il riscaldamento degli edifici pubblici e vieta i cartelloni pubblicitari illuminati, in Italia il ministro Roberto Cingolani annuncia “a giorni” un piano di risparmio e in Francia il presidente Emmanuel Macron avverte che è arrivata “la fine dell’abbondanza“. Secondo Bloomberg, i ministri dell’Energia dell’Unione europea potrebbero tenere una riunione di emergenza per discutere dell’idea di un tetto massimo ai prezzi, ha detto il ministro dell’Industria della Repubblica Ceca, che ha la presidenza di turno: “Se hai un mercato europeo e un problema per tutta l’Europa, l’approccio più semplice è cercare una soluzione a livello europeo”.













