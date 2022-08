Qualiano, strade killer tra buche e avvallamenti

74 Visite

“Stiamo ricevendo numerose segnalazioni con foto e video da parte dei residenti di via Corigliano e via del Pesce, proprio al confine tra i comuni di Villaricca, Qualiano e Marano, che lamentano il fatto che da oltre un anno il manto stradale versa in condizioni pietose. Le buche sono diventate vere e proprie voragini con gravissimi rischi per chi le percorre in auto o in moto. Delle vere e proprie strade killer soprattutto per chi non le conosce a sufficienza ed è costretto a improvvise manovre per evitare di distruggere la vettura. In un video inviato dai residenti si si rende conto delle gimkane che quotidianamente sono costretti a fare per rientrare a casa. Mi auguro che i tre comuni provvedano al più presto a riqualificare le strade a tutela dei loro cittadini”.













