Renzi: “Nel programma di Iv e Azione ci sarà il sindaco d’Italia. Il presidenzialismo? Dipende dal ruolo che dai al capo dello Stato”

Nel programma della lista Azione–Italia viva, che sarà presentato giovedì, comparirà di nuovo un’antica idea di Matteo Renzi: quella di riformare la Costituzione per eleggere direttamente il presidente del Consiglio, facendone una sorta di “sindaco d’Italia“. Una proposta che suona come un ammiccamento nei confronti del centrodestra, che invece vorrebbe l’elezione diretta del capo dello Stato. Tant’è che Renzi, intervistato su Rtl 102.5, ha fatto l’annuncio proprio rispondendo a una domanda sul presidenzialismo: “Preferirei l’elezione diretta del premier, perché secondo me è giusto che i cittadini scelgano. Sogno un meccanismo semplice come quello del sindaco d’Italia. Tutti coloro che ascoltano sanno che quando si vota per il sindaco è facile, poi magari si perde. Questo meccanismo è democrazia, funziona”. Calenda è d’accordo? “Penso che nel programma ci sarà scritto. Domandatelo domani, così non faccio spoiler”.













