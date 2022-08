Barra: scoperto con 305 dosi di cocaina in casa. Arrestato

25 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Pasquale Ciccarelli nel quartiere Barra dove hanno rinvenuto 90 euro e alcuni grammi di marijuana, mentre nella cantina di pertinenza dell’appartamento hanno scoperto, nascosti all’interno di un tubo in ferro posto su uno scaffale, 8 involucri contenenti complessivamente 305 dosi di cocaina per un totale di circa 45 grammi.

F.C., 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.













