M5S, Gaudiano: “Il M5s è stato coerente. Nessuna risposta da Draghi ai nostri nove punti”

52 Visite

La Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano: “Il MoVimento 5 Stelle ha messo in campo dei temi reali, concreti, urgenti”.

“Il M5s non poteva che continuare sulla linea della coerenza con quello che è stato il voto della scorsa settimana. Avevamo presentato al presidente Draghi nove punti che chiedevano un impegno concreto del governo e che riguardano da vicino i cittadini, le famiglie, le imprese italiane. Ci aspettavamo per loro delle risposte chiare, precise, puntuali”. Risposte che, purtroppo, non sono arrivate. A dirlo è la Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano.

“È emersa la volontà, del premier e del centrodestra, di mettere il M5s fuori dalla maggioranza, nonostante in questi diciassette mesi abbiamo sempre dimostrato responsabilità e lealtà”. “Registriamo che chi ci ha accusati di irresponsabilità ed inaffidabilità nei giorni scorsi, Lega e FI, che hanno deciso di non votare la fiducia, non partecipando al voto. Ne prendiamo atto, e guardiamo avanti, compatti insieme a Giuseppe Conte”- conclude Gaudiano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS