Marano, abusi edilizi le ordinanze di demolizione del mese di giugno

Abusi edilizi e ordinanze di demolizione: il Comune ne ha emesse sei per il mese di giugno. Le ordinanze sono riferite perlopiù a via Campana, ai civici 107, 109, 111 e 113. Si tratta di ampliamenti di volumetria di struttura esterna da portico coperto e variazione di destinazione d’uso rispetto a quanto dichiarato. Per via Corree di Sotto, invece, si tratta di un muretto di recinzione in tufo, mentre per via Recca si tratta di un maxi sbancamento non autorizzato di un terreno e contestuale realizzazione di un accesso carraio.













