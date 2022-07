Disastro Eav, Nappi (Lega): aumento stipendi dirigenti direttamente proporzionale a sfascio del trasporto pubblico in Campania

75 Visite

“L’assordante silenzio di De Luca sulla gestione fallimentare di Eav dipende dalla sua responsabilità diretta quale assessore al ramo. Anche per questo, evidentemente, continua a difendere ad oltranza il suo protetto De Gregorio che, nel mentre bacchetta i dipendenti per i loro stipendi, da anni ricopre allegramente il doppio incarico di presidente e di direttore generale di Eav, con tutti i benefici anche economici che questo comporta. Del resto, nei sette anni della loro gestione, la crescita esponenziale degli stipendi dei dirigenti Eav è stata direttamente proporzionale allo sfascio del trasporto pubblico in Campania. De Luca, ovviamente, fa finta di non accorgersi anche di questo perché, come sempre, ne è complice”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale.













