SICUREZZA, RASTRELLI (FDI), LAMORGESE HA FALLITO, SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER NAPOLI

“A Napoli la situazione sicurezza, soprattutto in alcuni quartieri, è diventata decisamente fuori controllo, ma la sicurezza non si garantisce con le abusate analisi sociologiche della sinistra, ovvero, come disposto da un ministro incapace e fallimentare, col trasferimento temporaneo di qualche agente di polizia da un territorio all’altro, ma piuttosto attraverso un piano mirato e straordinario di interventi”.

Lo afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli Sergio Rastrelli per il quale “serve una puntuale mappatura delle aree a maggior rischio criminale, occorrono nuovi concorsi per il potenziamento degli organici del personale di polizia, ed ancora attività di specifica formazione professionale, con il conferimento della massima delega operativa e degli adeguati strumenti investigativi”. “Quel che più conta – aggiunge -, sono necessarie nuove regole di ingaggio a maggior tutela della Forze dell’Ordine”.

“Purtroppo, il governo Draghi, al pari di quelli di sinistra che lo hanno preceduto, si sta distinguendo per essere il governo dei tagli vigliacchi e non degli investimenti coraggiosi. Ed anche questo spiega perché Fratelli d’Italia è coerentemente all’opposizione”, conclude Rastrelli.

