Marano, odissea acqua: gli aggiornamenti della Regione

Marano, aggiornamenti acqua: la Regione comunica di aver completato l’intervento all’impianto C2 di San Rocco, ma un nuovo guasto si è verificato all’impianto C3. I tecnici regionali, interpellati dal consigliere Pasquale Di Fenza, ritengono si tratti di manovre non eseguite al meglio agli impianti comunali da parte dei tecnici locali. C’è una ditta nuova che si occupa di queste manovre (lo abbiamo scritto più volte) che non ha ancora acquisito le necessarie conoscenze tecniche. L’acqua, ad ogni modo, non tornerà prima di domani sera o lunedì. Un fiume d’acqua intanto invade via Marano-Quarto.