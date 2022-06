M5S, Cammarano: “Manca il personale, assistenza a rischio all’ospedale di Battipaglia”

69 Visite

Il presidente della Commissione Aree Interne Michele Cammarano: “Le lamentele sono arrivate sia dai cittadini che sottolineano disagi, sia dai sindacati di categoria che raccolgono le problematiche del personale che quotidianamente si scontra con tali carenze nel presidio ospedaliero”

“Apprendo attraverso le denunce delle sigle sindacali che in tutte le unità operative si registrano gravi difficoltà per la quotidiana carenza di personale, una carenza tale da paventare la chiusura dei reparti dell’unità Operativa Neonatale e la TIN, compromettendo così gravemente il livello di assistenza di una popolazione che arriva a triplicarsi durante l’estate”. Lo dichiara il presidente della Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.

“Ho chiesto con urgenza un incontro con il nuovo direttore generale al fine di attivare tutte le procedure straordinarie atte a reperire personale medico, scongiurando così un’eventuale chiusura o ridimensionamento di reparti necessari. Non è possibile consentire che le gravi carenze di personale mettano a repentaglio la salute e la vita stessa dei cittadini. Per questo non solo va assolutamente scongiurata la chiusura dei reparti, ma gli stessi devono essere potenziati, rispettando gli standard minimi di sicurezza e garantendo il diritto alla salute di tutti”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS