Casavatore, parte il “Weekend dello Sport”

82 Visite

L’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Luigi Maglione ha promosso, per i giorni 18 e 19 giugno, la manifestazione “Weekend dello sport”. L’iniziativa, proposta dall’assessore all’associazionismo, Elisabetta Puzone, e dall’assessore allo Sport, Vincenzo Palladino, è organizzata in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista e le locali associazioni sportive VBF Basket, Ares Volley, Skating Gima, Skating Orchidea. Si è iniziato ieri mattina presso il parco pubblico Petrucci di via Meucci, dove, presso l’area della “rosa dei venti”, si sono svolte le dimostrazioni sportive di basket e pallavolo mentre presso l’adiacente tensostruttura si sono tenute le dimostrazioni di pattinaggio. Le società sportive offriranno ai cittadini, soprattutto ai bambini, anche la possibilità di potersi cimentare gratuitamente nelle diverse discipline dello sport. All’interno del parco sarà inoltre possibile effettuare visite gratuite con un nutrizionista messo a disposizione dal Comitato Napoli Nord della Croce Rossa Italiana.Nel pomeriggio di ieri si è svolto, invece, la “pedalata amatoriale per il paese”; il raduno è stato previsto per le ore 17.00 presso la parrocchia di San Giovanni Battista, sita nel centro storico. Stamattina, invece, con partenza alle ore 9.00, si terrà la maratona podistica amatoriale “due miglia per San Giovanni”, che si articolerà per le strade del centro storico e del quartiere Acacie; il raduno è previsto presso la chiesa di San Giovanni Battista, nel centro storico. Sponsor tecnico della maratona sarà la società sportiva New Atletica di Afragola. Nel pomeriggio di domenica, infine, piazza XXX Luglio ospiterà lo “sport all’aperto”, sempre curato dalle associazioni sportive del territorio. In questa occasione sarà possibile anche prendere parte ad una lezione di fitness all’aperto.

Luigi Vanacore













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS