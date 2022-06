Arzano. Fiorai e parcheggiatori abusivi chiedono di incontrare la sindaca Aruta

603 Visite

Arzano – Fiorai e parcheggiatori abusivi chiedono di incontrare la sindaca Vincenza Aruta dopo il blitz della Polizia locale agli ordini del comandante Biagio Chiariello. Nei giorni scorsi i fiorai abusivi hanno protocollato una richiesta di incontro urgente indirizzata alla prima cittadina di Arzano e agli assessori Giuseppe Vitagliano e Maddalena Tramontano. Una vicenda che a fronte dell’elevazione di verbali e sanzioni per decine di miglia di euro per esercizio e occupazione abusiva di suolo pubblico, appare alquanto anomala e discutibile sotto tutti i punti di vista. Ancor di più se si pensa che l’amministrazione comunale pare non abbia avrebbe ancora deciso di dare in gestione l’area esterna al consorzio cimiteriale lasciando, così facendo e senza provvedimenti ad hoc, campo libero ai parcheggiatori abusivi, alcuni dei quali legati ad ambienti border line.

A rimarcare la presenza ingombrante di parenti di alcuni affiliati tra parcheggiatori abusivi, se ne fa menzione anche nell’ordinanza di arresto a carico del clan Monfregolo, dove è stato accertato dai magistrati della Dda che alcune imprese operanti all’interno del camposanto pagavano il pizzo molto probabilmente grazie ai cosiddetti “informatori”.

Luigi Salvetti













