SI É CONCLUSA L’OPERAZIONE PALADINI DEL TERRITORIO: IN CAMPANIA, OLTRE 500 KG DI RIFIUTI RACCOLTI NELLE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO DI AREE PROBLEMATICHE

84 Visite

Dal 21 al 29 maggio Fondazione UNA, in collaborazione con le associazioni venatorie del territorio italiano, ha dato il via al progetto “Operazione Paladini del Territorio”, che ha visto impegnati cacciatori e cittadini in azioni di recupero, salvaguardia e ripristino di zone colpite dall’inquinamento originato dall’uomo.

Durante le loro attività, le sezioni regionali e comunali campane dell’associazione venatoria Arcicaccia hanno raccolto più di 500 kg di rifiuti.

È terminata lo scorso weekend l’Operazione Paladini del Territorio, l’iniziativa ecologica organizzata e sostenuta da Fondazione UNA – Uomo, Natura e Ambiente – nata con l’obiettivo di rimarcare il profondo legame che unisce l’attività venatoria e la custodia del nostro patrimonio naturale. In Campania, sono state effettuate 3 diverse azioni di recupero, salvaguardia e ripristino di zone colpite dall’inquinamento, grazie alla partecipazione di oltre 60 persone, tra cacciatori e cittadini volontari che hanno agito secondo i principi che guidano ogni paladino, cioè nel pieno rispetto della natura e della biodiversità.

Il 21 maggio la sezione Arci Caccia Ischia (NA) ha raccolto dai boschi e dalle spiagge delle località di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio di Ischia e Santa Maria al Monte più di 5 quintali di rifiuti.

ha raccolto dai boschi e dalle spiagge delle località di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio di Ischia e Santa Maria al Monte più di di rifiuti. Nella stessa giornata Arci Caccia Napoli ed i suoi 20 partecipanti hanno raccolto circa 25 sacchi di rifiuti nelle aree designate nei pressi del comune di Liveri.

hanno raccolto circa nelle aree designate nei pressi del comune di Liveri. Sempre il 21 maggio sarà il turno anche di Arci Caccia Caserta e dei suoi 20 sostenitori che hanno ripulito le spiagge di Parete da un gran numero di contenitori di polistirolo per piantine, organizzandosi con una azienda vivaistica della zona per garantire il loro riutilizzo.

A livello nazionale, l’Operazione Paladini del Territorio di Fondazione UNA ha visto protagoniste oltre 100 attività di recupero e salvaguardia dell’ambiente in 14 diverse regioni italiane, per una partecipazione totale di quasi 3.000 persone. Tutti i partecipanti sono intervenuti nelle proprie zone di competenza per rispondere alle necessità caratteristiche di ciascun territorio, contribuendo così a ribadire il profondo legame e il rispetto che lega il cacciatore all’ambiente in cui opera e che frequenta durante tutto l’anno.

FONDAZIONE UNA

Fondazione UNA attraverso una nuova filiera ambientale, composta da realtà a volte in contrasto, si impegna nella tutela e nella gestione della natura contribuendo al benessere della comunità. In essa convergono, infatti, realtà ambientaliste, agricole e venatorie, insieme a quelle scientifiche e accademiche, le quali condividendo obiettivi comuni e collaborando intorno a progetti concreti, agiscono sinergicamente verso il fine condiviso di realizzare un contesto territoriale e ambientale sostenibile.

Uno dei fondamenti di Fondazione UNA è la tutela della biodiversità attraverso il suo impegno attivo nell’affrontare e cercare soluzioni alle emergenze che ne minacciano l’equilibrio, mediante la realizzazione di attività e progetti mirati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS