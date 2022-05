Arzano, maxi discarica in via Sensale

54 Visite

Arzano – La Terra dei fuochi nell’indifferenza di tutti. Il giornalista Mimmo Rubio sollecita gli interventi di Comune e Città Metropolitana dopo la scoperta della mega discarica abusiva di rifiuti speciali in via Sensale. Ad Arzano non è cambiato nulla, e così e negli altri 52 comuni che fanno ufficialmente parte della cosiddetta Terra dei fuochi. Nonostante i proclami, la mappatura dei terreni inquinati, il sistema dello smaltimento illecito dei rifiuti non si è fermato. A denunciare una mega discarica di rifiuti in via Sensale, il giornalista Rubio: “Ecco una discarica abusiva di rifiuti speciali segnalata dai residenti di via Sensale, che siamo andati a verificare direttamente in loco. Come si può vedere dalle immagini, si notano in prossimità dell’ingresso con barra del viottolo agreste che porta al confine con lo svincolo Asse mediano di Grumo Nevano, sul versante a destra, diverse montagne indifferenziate di rifiuti, compresi quelli speciali, quali ad esempio amianto e pneumatici”.

“L’area – prosegue Rubio – si presenta circoscritta con del nastro adesivo. Di fatto, qualcuno è già intervenuto a tal proposito. Ma sarebbe davvero paradossale se, dalle testimonianze dei residenti dovesse emergere che a creare queste montagne di rifiuti speciali contenenti amianto, vernici, pneumatici, bitume, etc sarebbe stato proprio il Comune di Arzano. Alcuni residenti, infatti, ci hanno segnalato che dipendenti del comune e della città metropolitana, o loro committenti, avrebbero dapprima mischiato i rifiuti con un bob cat e successivamente accatastato gli stessi abbandonandoli con il rischio di inquinare l’ambiente ( in zona ci sono molti campi coltivati) e il sottosuolo. Se è vero che i due enti sarebbero intervenuti in tale deprecabile modo per “bonificare” la pericolosa discarica di rifiuti speciali, e le immagini sono inequivocabili, ci sono diversi elementi da denuncia e sequestro del sito”. Intanto, spiega Rubio, nessun autorità di polizia avrebbe ancora approfondito la vicenda e cercato le responsabilità.

Luigi Vanacore













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS