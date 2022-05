MUGNANO, OGGI CONSIGLIO COMUNALE, MERCOLEDI’ LA NUOVA GIUNTA CON 5 INNESTI

87 Visite

Consiglio comunale, questa sera l’approvazione di importanti provvedimenti per i cittadini e le attività commerciali. La maggioranza targata Sarnataro voterà, infatti, l’approvazione delle tariffe Tari, gli interventi a sostegno delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche e la nomina del Garante per la Tutela degli Animali. “Questa sera – spiega il sindaco Luigi Sarnataro – tra gli atti più rilevanti che andremo a deliberare ci sono le agevolazioni economiche a tutti quei commercianti che hanno avuto le arterie stradali chiuse per più di sei mesi. In questo modo l’amministrazione intende alleviare gli esercenti dai disagi subiti. Altro importante punto, la nomina del Garante per la Tutela degli animali che svolgerà una funzione di stimolo verso le istituzioni e di risposta alle domande dei cittadini che vogliono tutelare i nostri amici a quattro zampe”.

Mercoledì, infine, saranno resi noti i nomi dei nuovi assessori: 5 totale, tra cui volti nuovi e vecchi.













