Nuovo dramma a San Marco, frazione di Marano. Una donna, L.A., si è suicidata lanciandosi dal terzo piano del suo balcone. E’ una donna di 55 anni ed era in cura, da quanto rilevano i carabinieri, per problemi legati alla depressione. Sul posto le forze dell’ordine. Non si hanno al momento altri particolari.













