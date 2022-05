QUARTO: lascia cadere il carico dal furgone per seminare i carabinieri. 59enne in manette

166 Visite

I carabinieri della tenenza di quarto hanno arrestato per rapina impropria Vincenzo birra, 59enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. E’ stato notato questa notte a bordo di un furgone nel cui cassone c’era materiale edile rubato poco prima in un cantiere nelle vicinanze. Sorpreso dei carabinieri è fuggito ma prima ha fatto in modo che il carico cadesse in strada e ostacolasse gli inseguitori. Birra ha poi abbandonato il furgone ed è stato rintracciato a pianura, nel quartiere di residenza. E’ stato portato in carcere, il veicolo sequestrato.

Vincenzo BIRRA, nato a Napoli il 02/02/1963













