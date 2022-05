L’angolo della cultura locale di Arturo D’Alterio. I territori di Santa Giuliana

110 Visite

Le emigrazioni del periodo medioevale, degli abitanti della città di Cuma, al suo più

sicuro entroterra, trovano una testimonianza, nei culti dei santi radicatisi nelle

comunità locali. Lo stesso toponimo Giugliano ( Terra Iuliani) deriverebbe dalla

corruzione del nome Santa Giuliana (1), secondo Josephe de Hortu, titolare della

parrocchia maggiore del casale di Giugliano, intitolata a San Giovanni, anno 1607. La

compatrona della Diocesi di Cuma fu patrona principale di Giugliano fino al 1526,

anno in cui fu sostituita per volere del popolo, da una santa minore, sempre della

diocesi di Cuma, ritenuta maggiormente miracolosa, Santa Sofia Vergine e Martire.

Fino al 1622, quando l’assonanza con il nome ebbe di nuovo prevalenza. Santo

patrono divenne un soldato romano della Dalmazia. San Giuliano, martirizzato a

Sora, per aver diffuso il nuovo culto nel periodo di ferma nei territori dell’agro

giuglianese. Un altro centro importante, ancora più distante, Frattamaggiore, si pregia

di avere ancora oggi, quali santi patroni: San Sossio e Santa Giuliana. Il primo

fondatore della diocesi di Miseno, accorpata a Cuma nell’ottavo secolo; la seconda

compatrona di Cuma fino alla sua distruzione del 1207. Frattamaggiore divenuta

popolosa con i trasferimenti, a più riprese, delle due comunità costiere (2). Diocesi di

Cuma ancora più accresciutasi, nell’ottavo secolo, con l’incorporamento dell’estinta

Liternum Patria. In località Deganzano, territorio dei feudatari di Giugliano, oggi

confine di Aversa, si ha notizia di un’antica chiesa dedicata a Santa Giuliana. Chiesa

ceduta ai frati cappuccini, per intercessione del feudatario Galeazzo Pinelli, per farne

una più grande e più bella. Nel 1587, con breve di papa Sisto V e con l’assenso della

Curia episcopale, i frati vennero autorizzati all’ampliazione del chiostro e

riedificazione della chiesa sulla stessa antica. Promessa dell’ubicazione del sito, poi

non mantenuta, con gravi conseguenze sui confini. Tracce di un territorio dedicato a

Santa Giuliana si rinvengono in vari documenti. Nella Carta lapidaria di Cuma, antico

istrumento del VIII secolo si legge di un fondo Julianu, della diocesi di Cuma. Negli

archivi Monastero di San Gregorio Armeno, si conserva un documento di uno

strumento fondiario del 5 febbraio del 1016, nei territori di Sancta Iulianissam. Nel

Ducato di Napoli, la Santa fu chiamata sia Iulianissam che Iulianes (5), causa

probabilmente dei due toponimi antichi di Giugliano: Iulianellum e Iulianum.

Note

(1) Speculum parochorum et confessariorum, Iosephi de Ortu.

(2) Memorie Istoriche di Fratta Maggiore, Antonio Giordano.

(3) Carta lapidaria, testo a cura di Napoli capitale europea.

(4) Appendice documentaria relativa al volume San Gregorio Armeno. Storia,

architettura, arte e tradizioni, Nicola Spinosa, Aldo Pinto e Adriana Valerio.

(5) La Campania sotterranea, Giuseppe Sanchez.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS