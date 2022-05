109 Visite

Nasce a Marano di Napoli il circolo di PER Le Persone e la comunità!

Lunedì 30 maggio nasce ufficialmente a Marano di Napoli il circolo di PER Le Persone e la comunità!

La rete politica, che ha mosso i primi passi in occasione delle scorse elezioni regionali in Campania raccogliendo 27mila voti, ha da poco concluso il suo percorso fondativo celebrando la prima

Assemblea pubblica lo scorso 14 maggio a Scafati eleggendo presidente Nicola Campanile e

segretario Giuseppe Irace. Saranno proprio loro due a battezzare la nascita del circolo di Per a Marano. Fin dalla prima ora, grazie alla sensibilità e all’impegno di donne e uomini di buona volontà, espressione locale del mondo cattolico, del terzo settore e di realtà impegnate da sempre nella promozione del bene comune, della legalità, dell’attenzione agli ultimi, hanno trovato fondamento le ragioni che hanno portato alla nascita di PER.

Marano, uno dei centri a nord di Napoli più in crisi negli ultimi vent’anni, attraversato da quattro scioglimenti del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche, ha bisogno di un nuovo ritmo, dell’impegno delle forze sane della città, di donne e uomini di buona volontà che disegnano e costruiscono un nuovo orizzonte! Da oggi, a Marano, PER c’è e ci prova… PER le persone e la comunità! Il circolo PER di Marano uno dei centri a nord di Napoli più in crisi negli ultimi vent’anni, attraversato da quattro scioglimenti del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche, ha bisogno di un nuovo ritmo, dell’impegno delle forze sane della città, di donne e uomini di buona volontà che disegnano e costruiscono un nuovo orizzonte!

Da oggi, a Marano, PER c'è e ci prova… PER le persone e la comunità













