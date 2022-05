43 Visite

Il liceo scientifico Segrè di Mugnano si è aggiudicato il primo premio del concorso Mad for science, promosso dalla fondazione Diasorin. Per un progetto scientifico inerente l’utilizzo di fanghi bollenti della Solfatara per ricavare carburante bio-sostenibile. La scuola ha vinto un premio per un importo di 75 mila euro, che serviranno per implementare il laboratorio scientifico della scuola.













