Marano, bimba accusa malore allo scuola Borsellino: praticato un massaggio cardiaco, è salva

Momenti di pausa alle ore 12.40 al plesso Borsellino di via G. Pepe dove una piccola allieva della scuola dell’infanzia mentre era seduta al banco fissava il vuoto e non rispondeva alle maestre, le quali, avvicinatosi, tentavano di farla alzare, accorgendosi che la piccola aveva perso i sensi. immediato è stato l’intervento delle maestre che allertavano subito il 118 e i genitori. Tempestivo e risolutivo è stato l’ intervento del collaboratore scolastico Giovanni Brandi che, resosi conto, che la bambina diventava cianotica e il respiro sempre più corto praticava un massaggio cardiaco che risultava provvidenziale, in quanto la piccola allieva in pochi istanti riprendeva conoscenza, nel mentre giungeva sul posto l’autoambulanza del 118 i cui sanitari riscontravano nella piccola una temperatura corporea di 38 gradi. Dopo pochi istanti a scuola arrivavano i genitori. La piccola veniva trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. L’ accaduto ha lasciato in tutti gli operatori della scuola una profonda ansia, che poi, grazie al pronto intervento delle maestre, dei collaboratori scolastici e del personale del 118 non ha avuto un epilogo drammatico.

