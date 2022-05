MUGNANO, “La legalità inizia in famiglia”: questo il nome dell’iniziativa che si terrà domani alle ore 10 nel teatro comunale. 

78 Visite

“La legalità inizia in famiglia”, questo il nome dell’iniziativa che si terrà domani alle ore 10 nel teatro comunale. Il convegno, che ha ottenuto il patrocinio morale dal Comune, è organizzato dall’Age. ” L’obiettivo è quello di affrontare il dilagante disagio nel mondo adolescenziale e giovanile – spiega il presidente dell’Age Ciro Ambrosini – e sensibilizzare l’intera comunità’ sulle difficoltà dei nostri figli. Ringrazio tutti gli ospiti ma in particolar modo gli associati per gli enormi sforzi organizzativi per portar avanti questo evento e un grazie va alle dirigenti, docenti e ragazzi delle nostre scuole”. Alla manifestazione interverranno il vicesindaco di Napoli Maria Filippone, il Senatore Francesco Urraro, il Consigliere regionale Giovanni Porcelli, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Marano Alberto Leso, il presidente dell’Age nazionale Rosaria D’Anna, il vice direttore dell’Ipm di Nisida Ignazio Gasperini, don Maurizio Patriciello, Mariano Di Palma dell’associazione Libera, il coordinatore dell’OPB Giuseppe Ceparano, il dirigente scolastico Teresa Davide e il professore Andrea Cipolletta. Presente anche il sindaco Luigi Sarnataro: “Siamo sempre lieti di collaborare con le associazioni del territorio per sviluppare iniziative di livello, come quella di domani, che pongono l’accento sulle problematiche che investono le nostre famiglie quotidianamente. Iniziative del genere sono utili anche per rafforzare la rete presente sul territorio tra istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, scuole e società civile”.













