“Lascia Cantá”: musiche tradizionali napoletane, rito indo vedica, poesia e danza del fuoco. Il 27 maggio

Il 27 maggio prossimo alla Domus Ars, in via Santa Chiara 10, nel centro di Napoli in uno scenario fantastico alle ore 20, Monica Marra e i Tara Verde si esibiscono in uno spettacolo unico “Lascia Cantá” con musiche tradizionali napoletane, performance che evocano la magia del rito indovedica e la poesia della cultura napoletana.

Presente il Coro sciamanico delle Freedom voice, la partecipazione della grande artista contemporanea Alessandra Maisto e del poeta Vincenzo Crosio. Special guest Shaone, la danza del fuoco di Carmela Ioime con Karma Fire.













