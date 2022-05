Napoli e arbitri: quanto hanno inciso gli errori nella corsa scudetto?

85 Visite

La stagione sfortunata degli arbitri ha colpito in particolare il Napoli. Numerose sviste arbitrali contro i partenopei in momenti delicati della stagione come nel caso della trasferta di Roma e del match casalingo contro il Milan. Gli errori arbitrali contro il Napoli hanno influenzato la corsa scudetto dei partenopei? La risposta è sì. La gara spartiacque della stagione per gli uomini di Spalletti poteva essere il big match del “Maradona” contro il Milan (28° turno). In quel caso gli azzurri hanno avuto un torto arbitrale (rigore negato) che è risultato decisivo per il prosieguo del campionato. Questo non è l’unico episodio contro Koulibaly e compagni. L’analisi sugli errori arbitrali di questa stagione è di Superscommesse.it. Intanto, scopriamo insieme gli errori arbitrali più gravi subiti dal Napoli nella Serie A 2021/22, alcuni decisamente decisivi che hanno tolto punti ai partenopei:

9° giornata Roma-Napoli (0-0): al minuto 56 manca un evidente penalty al Napoli dopo un fallo di Vina su Anguissa nell’area di rigore dei giallorossi. Il direttore di gara di Massa e il Var Di Bello non intervengono. Al Napoli mancano due punti in classifica.

15° giornata Sassuolo-Napoli (2-2): al minuto 89 sull’1-2 per il Napoli, il Sassuolo trova il pari da punizione. Bisogna sottolineare, però, che la punizione per il Sassuolo è inesistente. Infatti, è Defrel a commettere fallo su Rrhamani. Anche in questo caso sono 2 punti tolti al Napoli.

28° giornata Napoli-Milan (0-1): l’episodio più importante per la stagione dei partenopei avviene nel big match del “Maradona” contro il Milan di Pioli. Al minuto 13 del primo tempo sullo 0-0 manca un rigore al Napoli per netto intervento falloso di Tomori su Osimhen in piena area di rigore dei rossoneri. L’arbitro Orsato e il Var Valeri lasciano proseguire.

Questi sono, a nostro avviso, i tre episodi più pesanti subiti dal Napoli in stagione. Quello patito all’Olimpico di Roma contro i giallorossi è da sottolineare poiché il Napoli avrebbe potuto ottenere la nona vittoria consecutiva in Serie A nelle prime 9 giornate. Molto grave anche il rigore non concesso agli uomini di Spalletti nel big match scudetto contro il Milan vinto dai rossoneri con rete decisiva di Giroud.













