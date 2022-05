Marano, prima la frittata e poi il tentativo di mettere una pezza: i commissari congelano le nomine per la commissione paesaggio

168 Visite

Dopo aver combinato la frittata, ora i commissari straordinari del Comune sospendono (senza che vi sia al momento alcun atto ufficiale in tal senso) le nomine dei componenti della commissione paesaggistica dell’ente cittadino, organo di sostegno all’amministrazione locale. Da quanto si apprende, sarebbero in corso approfondimenti sui componenti nominati – con apposito atto – proprio dai commissari. Nel novero dei componenti prescelti figurano anche due professionisti che furono individuati a suo tempo dal Consiglio comunale poi sciolto per infiltrazioni camorristiche. Comunque vada, è l’ennesima vicenda gestita malissimo dai commissari e da chi li consiglia.













