Odissea via Fava. Dopo la riparazione di ieri, oggi un altro disastro: stavolta la problematica si è presentata per un altro tombino, sempre a ridosso di quello danneggiato giorni fa e poi riparato ieri da una squadra di operai non comunale. Ci risiamo. Città allo sbando sotto tutti i punti di vista. Altri sprechi d’acqua, in una città che spesso soffre la sete.













