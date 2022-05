Samantha Migliore, Pamela agli arresti domiciliari. L’avvocato: “Altre donne avrebbero riportato lesioni al volto e ai lineamenti”

101 Visite

Pamela Andress, la finta estetista accusata della morte di Samantha Migliore è agli arresti domiciliari. La donna è morta a seguito di un trattamento al seno eseguito dalla finta estetista senza alcuna competenza.

A parlare ai microfoni di Fanpage.it è Daniele Pizzi, l’avvocato del marito di Samanta, Antonio Bevilacqua, volato in Germania dopo la tragedia. “Ho immediatamente condiviso la notizia dell’arresto di Pamela con Antonio. Le sue parole sono state: ‘Sono sereno, non si stanno dimenticando della mia Samy’. Ed è vero, non la stanno dimenticando, visto che a tre settimane dai fatti si sta continuando ad approfondire quello che è avvenuto”. I risultati dell’autopsia sul corpo di Samantha hanno confermato che è morta a causa dell’iniezione di una dose eccessiva di 300 cc di silicone. Ed è questa, confermano gli esami, l’unica causa del decesso.

Sempre secondo alcune dichiarazioni raccolte dell’avvocato, da diverse clienti di Pamela e riportate da Fanpage, altre donne avrebbero riportato lesioni al volto e ai lineamenti dopo essersi affidate alla finta professionalità













