Licenziamento Eav, interrogazione del consigliere regionale Nappi

Premesso che

in data 5 maggio 2022 risulta trasmesso alla stampa e poi pubblicato su alcune testate

giornalistiche un comunicato a firma dell’EAV S.r.l., società integralmente controllata

dalla Regione, col quale detta società ha reso noto di aver dovuto procedere al

licenziamento di un proprio dipendente sul presupposto che questi avrebbe tenuto un

atteggiamento inurbano nei confronti di un superiore gerarchico senza peraltro mai

scusarsi successivamente della propria, incresciosa, condotta;

a seguito di successive note a firma di alcune organizzazioni sindacali, è emerso che il

provvedimento di licenziamento in questione sarebbe stato reso noto alla stampa

addirittura prima di essere comunicato al suo destinatario;

si è altresì appreso che il lavoratore in questione rivestiva funzioni di rappresentante

sindacale e che la vicenda che ha condotto al grave provvedimento aziendale si

sarebbe verificata, ad avviso delle OO.SS., nel corso di una discussione, dai toni

alterati, insorta tra il lavoratore e il responsabile delle risorse umane della società ad

oggetto la concessione di permessi di allattamento ad un’altra dipendente, da questo

assistita sindacalmente;

Dato Atto che

la vicenda giuslavoristica e ogni valutazione sul merito della questione ovviamente

esorbita dal sindacato dall’interrogante;

viceversa, rientra a pieno titolo nell’ambito dei compiti di verifica, controllo e ispezione

dei Consiglieri Regionali ogni approfondimento circa le modalità di esercizio sia della

funzione datoriale sia delle relazioni sindacali da parte delle società partecipate

regionali; analogamente riveste interesse istituzionale conoscere criteri e modalità coi quali gli organi di indirizzo delle società regionali si relazionano con la stampa;

Tanto Premesso il sottoscritto Consigliere Regionale interroga il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

1. se corrisponde al vero che il licenziamento del dipendente di cui in premessa sia

stato reso realmente noto agli organi di informazione prima ancora che all’interessato

ed in caso di risposta affermativa, chiede di conoscere se il Presidente della Giunta

Regionale condivida la condotta aziendale ovvero, laddove dovesse reputare la stessa

non solo lesiva della privacy dell’interessato ma anche dell’immagine dell’Ente, quali

provvedimenti intenda adottare anche per evitare che in seguito si verifichino

nuovamente eventi di tal genere.

2. se il Presidente della Giunta Regionale condivida la linea di condotta assunta dalla

società per la quale, laddove il confronto sindacale assuma toni aspri e sfoci anche in

espressioni “forti”, questa reputa di utilizzare, nei confronti di sindacalisti che siano

anche dipendenti, gli strumenti e i poteri propri del rapporto gerarchico insito nel

contratto di lavoro subordinato in luogo di quelli consueti della pur dura dialettica

sindacato-azienda.

3. se corrisponde al vero che, poco tempo dopo i fatti sopradescritti, l’azienda abbia

effettivamente accordato alla lavoratrice interessata i permessi richiesti dal sindacalista

e perché sino a quel momento non si era provveduto.

Il Consigliere Regionale

Prof. Avv. Severino Nappi













