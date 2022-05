MARANO, ATTIVISTI M5S: “GIUDICE DI PACE. I COMUNI HANNO DETTO SI”

111 Visite

Il locale gruppo di attivisti desidera esprimere tutta la propria soddisfazione per l’esito del vertice di ieri tra i Sindaci dei comuni coinvolti nella questione del Giudice di Pace di Marano. Gli Enti in Convenzione, infatti, si sono resi disponibili a pagare i rispettivi arretrati; Giugliano ha dichiarato di voler entrare in Convenzione. Ieri, quindi, sono state poste le basi per la definitiva soluzione della annosa questione. Attraverso il nostro rappresentante locale, l’avvocato Francesco Speranza, avevamo chiaramente segnalato quale fosse il vero problema e quale fosse la soluzione auspicabile. Desideriamo ringraziare il Deputato di zona, l’On. Andrea Caso, per il concreto riscontro offerto sulla vicenda nell’interesse della città e della intera area a Nord di Napoli. La partita non è ancora vinta ma quello registrato nel pomeriggio di oggi è certamente un eccellente inizio.

Gli attivisti del M5S di Marano

Problematiche apprese dalla nostra testata la scorsa settimana. Anche il 5 Stelle dimentica di dirlo.

