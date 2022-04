L’Aktis Acquachiara torna a giocare tra le mura amiche: alla Scandone arriva la Barbato Design Vela Ancona

42 Visite

Nell’incontro valevole per la ventesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara riceve alla Scandone, fischio d’inizio previsto domani alle 15:00, la Barbato Design Vela Ancona, formazione che al momento ha una gara in meno al suo attivo e nutre ancora la speranza di agganciare il quarto posto, ultimo piazzamento utile per garantirsi l’accesso ai playoff. I partenopei, reduci dal pareggio acciuffato in extremis nel recupero di Civitavecchia grazie ad una veemente rimonta nel finale, hanno avuto poco tempo a disposizione per preparare nel migliore dei modi la sfida ma proveranno a compensare questa mancanza con il grande entusiasmo accumulato grazie al risultato maturato nell’ultima uscita e con la voglia di gettare, ancora una volta, il cuore oltre l’ostacolo per riuscire a raccogliere quei punti che risultano indispensabili per abbandonare l’ultima posizione e agguantare i playout. Non sarà però facile il compito che attende i padroni di casa al cospetto di una rivale ben allenata, che vanta un collettivo solido, ben organizzato e che soprattutto tra le mura amiche riesce a mettere in difficoltà anche le prime della classe. I giovani leoni biancoazzurri dovranno approcciare il match nel migliore dei modi, proporre la propria pallanuoto e giocare, come sempre, a viso aperto cercando di limitare al massimo gli errori che potrebbero penalizzarne la prestazione.

Walter Fasano presenta così l’impegno che attende i suoi: “Domani affrontiamo una squadra ben organizzata, che gioca insieme da tanti anni, con un buon allenatore che li segue da diverso tempo. L’Ancona è una squadra che sta disputando ottimi campionati negli ultimi anni. Noi abbiamo l’entusiasmo del pareggio di Civitavecchia e in due giorni abbiamo cercato di preparare al meglio questa partita che giochiamo in casa e ci teniamo a dare continuità alla striscia positiva di risultati”













