Marano, abusivismo: dovrà essere abbattuto l’immobile di via Silvano ancora occupato. Sentenza definitiva del tribunale, il Comune ordina lo sgombero

Dovrà essere demolito l’immobile di via Silvano, abusivo e già da tempo acquisito al patrimonio del Comune di Marano, per il quale il tribunale Napoli nord ha emesso una Re.Sa. con la quale i committenti dei lavori vengono condannati (in via definitiva) alla demolizione del manufatto. Il Comune di Marano, pertanto, ha disposto lo sgombero entro 15 giorni a far data del 31 marzo, giorno in cui è stata emessa l’ordinanza dirigenziale dell’ufficio tecnico, delle persone che ancora occupano l’immobile, abusivo e privo dei crismi di agibilità.













