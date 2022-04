104 Visite

Aggiornamento Covid comune di Marano: attualmente sono 1863 i positivi; 112 i deceduti complessivi; 122 mila i vaccini inoculati. Con prima dose vaccinato l’85 per cento della popolazione; con seconda il 77 per cento; con terza il 60 per cento; con quarta il 4 per cento. Dati forniti dalla polizia municipale di Marano.













