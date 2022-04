Pino Daniele, il figlio: “Per il decennale un album di inediti”

84 Visite

“Ho aperto master, registrazioni complete e non, ho trovato cose bellissime, emozionanti, ma anche semplici appunti. Mi aspetta una riunione con i discografici della Warner per capire bene cosa e come fare, ma per il decennale della scomparsa, nel 2025, vorrei far uscire un album inedito.

Si tratta di un intero disco di inediti:

Ho tanta roba, l’ho ascoltata e riascoltata, vale la pena non tenerla chiusa nel cassetto, è di valore. Ma è un’operazione che va fatta con il rispetto che meritano papà, i suoi fan e gli ascoltatori che verranno: mi rivolgo anche a loro, vorrei che i ragazzi di oggi lo scoprissero, non lo avvertissero come una voce del passato. Niente duetti posticci, niente rincorsa al mainstream. Alcuni brani sono completi, persino masterizzati, altri potrebbero essere finiti, altri resteranno per sempre un abbozzo, uno schizzo, un’intuizione di cui non conosceremo mai lo sviluppo. Ci sono melodie senza testo, versi senza suoni, assoli, arrangiamenti in divenire.

Un brano si intitola “My spanish heart” e, a detta di Alessandro Daniele, è

un pezzo in inglese, probabilmente pensato anche come omaggio al suo mito di sempre Chick Corea, ma scritto per la voce di Placido Domingo, sullo stile di Melodramma, molto latino, molto da belcanto italiano, completato da Phil Palmer. C’è la voce guida di Pino, anche in un inglese maccheronico, lui voleva farne arrangiare gli archivi a Vince Mendoza. Si potrebbe proporglielo e se anche Domingo ci stesse.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS