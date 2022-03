Salute, a Marano il 30 marzo la mattina dell’esame baropodometrico gratuito

100 Visite

Si svolgerà mercoledì 30 marzo a Marano “La mattina dell’esame baropodometrico gratuito”. Un evento dedicato alla prevenzione del benessere posturale organizzato da Pomed, presso la sua nuova sede in Via Giovanni Falcone, n. 71. Un’occasione importante per la salute dei cittadini.

L’evento, organizzato per la prima volta a Marano, nasce per rendere concreta la mission aziendale di Pomed: offrire ai propri clienti i migliori prodotti ortopedici e assisterli nel prendersi cura del proprio benessere e della propria salute.

Una mission che diventa realtà con l’organizzazione di eventi gratuiti che mirano alla prevenzione in ambito ortopedico. “La mattina dell’esame baropodometrico gratuito” rientra tra questi e si svolgerà proprio a Marano, dove chi vorrà, potrà effettuare in maniera totalmente gratuita un esame baropodometrico con un tecnico specializzato.

L’esame baropodometrico

L’esame baropodometrico è un esame molto importante per la salute dei nostri piedi e della nostra postura. L’esame consente di verificare, passeggiando su un’apposita pedana, la pressione che il corpo effettua sul piede, sia da fermi che mentre camminiamo.

In questo modo saremo in grado di capire se il piede appoggia in maniera errata, cosa che potrebbe pregiudicare la nostra postura sino a provocare, nel tempo, danni ad altre parti del corpo quali la caviglia, il ginocchio o l’anca ad esempio.

Spesso i disturbi che abbiamo come il mal di schiena o l’intorpidimento dei muscoli delle gambe sono facilmente risolvibili verificando l’appoggio del piede e agendo con semplici rimedi non invasivi. Ecco perché l’esame baropodometrico è consigliato non solo per coloro che già soffrono di contratture o disturbi cronici, ma anche come esame preventivo per non pregiudicare la postura.

Info sull’evento

“La mattina dell’esame baropodometrico gratuito” si realizzerà il 30 marzo presso la sede Pomed di Marano, in Via Giovanni Falcone n. 71, dalle 9:00 alle 13:00.

Per effettuare l’esame è necessario prenotarsi all’evento contattando il numero di telefono 0810010244, scrivendo sulle pagine social di Pomed o registrandosi su Eventbrite.

