Niente scuola ieri mattina per i duecento bambini della scuola Tasso-San Gaetano che vanno in classe al plesso “Madonna delle Grazie”: al loro arrivo davanti al cancello blu dell’istituto, hanno saputo che durante la notte nelle loro classi sono entrati i ladri e che, per un giorno, non si poteva fare lezione. Rubati tutti i computer.