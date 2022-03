La voce cittadino. Calvizzano, ecco cosa hanno lasciato (gli incivili) davanti al nostro negozio

175 Visite

Gentile Terra Nostra, sono Carmine, un vostro lettore. Vi scrivo per farvi la seguente segnalazione: Mio padre ha un negozio di materassi sito a Calvizzano. Stamattina, al solito orario di apertura, qualche grandissimo incivile ha deciso di lasciarci un bel regalo fuori al nostro negozio. Due materassi singoli vecchi, che in teoria dovrebbero essere smaltiti presso l’isola ecologica, ma che in pratica hanno deciso di smaltirli fuori al nostro negozio. Faccio questa segnalazione con la speranza che possa arrivare al diretto interessato.













