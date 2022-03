Secondigliano: sequestrata droga

54 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giardino dei Ciliegi hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere a terra una grossa borsa per poi entrare all’interno di uno stabile abbandonato riuscendo a far perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno recuperato il borsone al cui interno hanno rinvenuto 175 bustine e 3 buste contenenti 1,8 kg circa di marijuana, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga che sono stati sequestrati.













