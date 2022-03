ACCOGLIENZA UCRAINI, CONVENZIONE CON STRUTTURE ALBERGHIERE: ORDINANZA DI DE LUCA

81 Visite

In considerazione delle difficoltà esposte dalle Prefetture della Campania sull’accoglienza e l’assistenza temporanea delle persone provenienti dall’Ucraina, il Presidente Commissario delegato Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza (n.2 del 16 marzo 2022) con cui si dispone una convenzione con l e associazioni di categoria degli albergatori per la formalizzazione delle disponibilità delle strutture ricettive per assicurare l’accoglienza dei profughi laddove non risulti possibile utilizzare le misure ordinarie da parte delle stesse Prefetture.













