MARANO, IN VIA DEL MARE DA GIORNI SI ATTENDE UN INTERVENTO. LA SITUAZIONE IN ALCUNI UFFICI DEL COMUNE NON E’ MIGLIORATA NONOSTANTE L’ARRIVO DI FORZE FRESCHE. BISOGNEREBBE SCENDERE IN PIAZZA, MA LA GENTE E’ PIGRA

All’ufficio tecnico di Marano, spesso finito al centro di polemiche e anche indagini dell’autorità giudiziaria, le cose non migliorano nonostante l’arrivo (recente) di diversi geometri e ingegneri, reperiti da poco dal Comune. Questo giornale e lo scrivente ogni santo giorno segnala ai vecchi tecnici perdite idriche importanti, buche e quant’altro, nella speranza che qualcuno si attivi prima che si creino danni maggiori per i cittadini e l’ente.

I nuovi tecnici, però, al pari dei commissari non vogliono contatti con l’esterno. Siamo costretti a segnalare ai vecchi tecnici, che a loro volta devono segnalare ai nuovi. Da due giorni ci sono problemi enormi in via Del Mare, l’acqua viene giù a valle da alcuni condomini, in seguito alla rottura di alcune condotte avvenute giorni fa. Ci sono stati anche degli interventi da parte del Comune, ma non risolutivi. Questo giornale raccoglie tutte le lamentele e, pur conscio delle difficoltà dell’ente in dissesto finanziario, cerca di fare una cernita e segnalare a chi di dovere le cose più importanti. Ci sono però uffici e personale collaborativo (ci vengono in mente i dipendenti del servizio Tari e qualche vecchio tecnico dell’ufficio e un paio di agenti della municipale) e personale che non si assume alcuna responsabilità né tanto meno ne vuole sapere, in questo attuale momento storico, di fare qualcosa in più per la comunità. Anche sul fronte dell’igiene urbana, la chiusura è totale: chi controlla il lavoro della ditta Tekra, chi sta per strada a visionare le eventuali anomalie nel servizio? Non si sa. In via Nuvoletta si sono creati nuovi centri di potere, in diversi uffici, alcuni dei quali forniscono dati e notizie a un solo politico del territorio, affine agli ambienti dell’estrema sinistra. Gravissimo quel che ancora accade, sotto gli occhi di tre commissari scialbi e senza mordente. Ai cittadini di Marano, però, tutto ciò importa poco: la legalità, la trasparenza a Marano sono sempre stati un optional per tanti, che alla fine pensano solo al proprio tornaconto.













