Giugliano-Gladiator, Ferraro: “Un piccolo calo poteva starci dopo sei mesi alla grande”

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del mister Giovanni Ferraro, che ha così presentato la sfida di domani contro il Gladiator. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto sei mesi di campionato straordinari, adesso ne stiamo un po’ risentendo, raccogliendo meno di ciò che avremmo meritato. Credo che alla fine del campionato tutto si compensi. Lavoriamo giorno dopo giorno per raggiungere il nostro obiettivo”.

L’allenatore ha poi continuato: “Abbiamo il miglior attacco del girone, inoltre anche il dato delle reti subite è merito di tutti, visto che la prima pressione viene creata dagli attaccanti. Ciò che conta è il collettivo, parlare dei singoli è riduttivo. Qui si lavora insieme da agosto, ci sono tante squadre che all’inizio sono partite al nostro pari per fare un campionato importante, questo è un girone tecnico e ricco di insidie. La squadra si è allenata bene con entusiasmo e intensità. Giocheremo un derby difficile, contro una squadra che ha ottime individualità e sta facendo molto bene nell’ultimo mese. Noi scenderemo in campo per vincere, sarà una bella gara. Non ci sarà Scaringella”.













