Ucraina, al museo Cam di Casoria una mostra – evento per sostenere la comunità di Napoli

Al CAM – Contemporary Art Museum di Casoria, con il patrocinio del Consiglio regionale della Campania, 30 artisti ucraini mettono in vendita le loro opere il cui ricavato sarà donato alla Comunità ucraina di Napoli. Le immagini di ciascuna opera, inviate da ogni angolo dell’Ucraina, saranno in visibili durante la mostra – evento in programma domani 11 marzo a partire dalle ore 20.00.

Molto partecipata l’adesione degli artisti ucraini in favore del loro popolo. Ne riportiamo i nomi: Maria Kulikovska, Olga Gurina, Serhii Burbelo, Hanna Kyseleva, Tanya Preminger, Alina Khrapchynska, Ales Faley, Oleg Kharch Grou, Marharyta Zhurunova & Bogdan Lokatyr, Inna Kharchuk, Aspridou Eirini, Ivan Pidhainyi, Viktoriia Bachmann, Marya Matienko, Sergey Borovsky, Lyudmyla Mysko, Koval Julia, Marina Grom, Liudmila Davydenko, Yuriy Mysko, Roman Siryi, Olga Polianska, Valentin Siryi, Oleksii, Olga Samar, Elzara Oiseau.

“Con questa iniziativa artistica – dice Antonio Manfredi, direttore del CAM – intendiamo dare un ulteriore sostegno alla comunità ucraina, vogliamo scavalcare i confini e fare in modo che la Campania e l’Ucraina diventino una sola voce che chiede pace e libertà. “E’ importantissimo aiutare in tutti i modi possibili il martoriato popolo ucraino che sta affrontando una situazione drammatica”.













