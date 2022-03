Pozzuoli, giustizia per Pierluigi e Matteo, poliziotto uccisi in questura a Trieste

116 Visite

“Nella piazza che porta il suo nome, a Pozzuoli, lunedì 14 marzo è previsto un flash mob per chiedere che venga fatta giustizia per Pierluigi Rotta, il poliziotto puteolano ucciso in questura a Trieste nel 2019. La nuova perizia psichiatrica attesa per il prossimo 14 marzo, potrebbe riconoscere all’assassino l’incapacità di intendere e di volere e questo lo salverebbe dall’ergastolo. Il 4 ottobre del 2019 l’omicida uccise non solo Pierluigi ma anche il collega Matteo Demenego.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS