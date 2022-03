Caro benzina, prezzi alle stelle in tante zone. “Eliminare subito le accise”

169 Visite

Il caro benzina rischia di travolgere non solo interi settori commerciali, come quello degli autotrasportatori, della pesca e della produzione di alimenti di prima necessità come pane e pasta, ma anche le famiglie italiane. Gli aumenti sono diventati insostenibili e risulta sempre più difficile contenere le speculazioni operate sulla pelle, anzi sulla tasca, degli italiani. E di segnalazioni ne sono arrivate già tantissime. Tra le più clamorose, per ora, il caso di una pompa di benzina a Pianura dove il costo del metano alle 6 del mattino era di tre euro l litro e alle 6.30 era arrivato a quattro euro; a Torre Annunziata la benzina costa molto più cara di Capri con tre euro a litro contro i 2,50 euro dell’isola dove, tradizionalmente, i costi sono più alti a causa dei trasporti via mare. Contro questi aumenti un primo passo importante sarebbe quello di eliminare subito accise e tasse di scopo oramai sorpassate.













